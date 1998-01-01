В области проходит антинаркотический месячник «Курский край – без наркотиков!»



Акция стартовала 1 ноября. Ее главная цель – координация работы и объединение усилий всех органов исполнительной власти, местного самоуправления, правоохранительных органов региона в борьбе с наркотизацией населения.

За 15 дней организации и проведения месячника сотрудниками органов внутренних дел области было зарегистрировано 39 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Возбуждено 22 уголовных дела, из них семь относятся к категории тяжких, 14 - особо тяжких, таких как содержание наркопритона, организация межрегионального канала поставки наркотиков. Кроме этого, сотрудниками полиции выявлено 242 административных правонарушения.

В ходе данного месячника сотрудниками полиции уделяется особое внимание предупреждению наркопреступности и организации антинаркотических профилактических мероприятий. С их участием было организовано и проведено 784 профилактических антинаркотических мероприятий: акции, лекции, беседы, соревнования, семинары, конференции, рабочие встречи, совещания, круглые столы, рейды. Профилактической работой охвачено более 25000 человек, из них более 20000 - это несовершеннолетние.

УМВД РФ по Курской области напоминает, что по всем подозрительным фактам, относящимся к незаконному обороту наркотиков, можно сообщать в дежурную часть по телефону 02, с мобильного - 020.