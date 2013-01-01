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В Новосибирской области запустили новые линии производства вакцин

Дек 13
Москва Центральный федеральный округ
В Новосибирской области запустили новые линии производства вакцин

Новая линия на производственной площадке в Кольцово позволит компании «Вектор-БиАльгам», которое входит в четвёрку ведущих предприятий мира по выпуску вакцины против гепатита А, в десять раз увеличить объёмы производства и выпускать препараты шприц-дозах.
В создание производственных линий было инвестировано более 600 млн рублей. Проект получил государственную поддержку Новосибирской области в размере 52 млн рублей. На предприятии создано 55 новых рабочих мест.

Всего обновленное производство позволит выпускать около 30 различных препаратов, в том числе вакцин против всех видов гепатита и клещевого энцефалита. Объём производства НПП «Вектор-БиАльгам» с введением новой линии возрастёт 1 до 10 млн доз в год вакцин и сывороток ампулах, флаконах и в современной форме шприц-доз.

АО «Вектор-БиАльгам» является единственным в России производителем вакцины против гепатита А, выпускает пробиотические препараты и продукты функционального питания, биомассу и лизаты пробиотических бактерий для B2B рынка, кисломолочную продукцию. Осуществляет поставки по всей территории России и экспорт в страны СНГ.

Предприятие сертифицировано на соответствие международному стандарту GMP планирует выпускать конкурентоспособные российские препараты и экспортировать на зарубежные рынки до 15 процентов продукции.

По словам генерального директора АО «Вектор-БиАльгам» Леонида Никулина, в ближайшее время предприятие будет готово начать выпуск линейки препаратов для выявления онкологических заболеваний, а также противотифозные, противогриппозные, иммуноглобулиновые и другие вакцины.

Новосибирская область, Сибирский федеральный округ



 
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