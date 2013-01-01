В Новосибирской области вывели новые сорта сладкого перца и скороспелого томата



Ученые Сибирского НИИ растениеводства и селекции (СибНИИРС) создали скороспелый и высокооурожайные сорта овощей, которые получили названия «Семеновна» и «Египетская сила».

За несколько лет напряженной работы селекционеры вывели сорт перца с повышенным содержанием витамина С, который имеет форму пирамиды. Именно эта форма определила выбор необычного названия.

Этот сорт имеет высокую урожайность – в среднем 5-6 килограммов с квадратного метра. По словам селекционера Валентины Губко, «Египетская сила» вне зависимости от погодных условий стабильно содержит больше аскорбиновой кислоты, чем другие сорта. Если в среднем по питомнику СибНИИРС показатель колеблется на уровне 105-110 мг%, то в новом перце 186 — 188 мг%. Высокое содержание витамина С в новом сорте перца позволяет включить его в рацион функционального питания — популярного направления в современной диетологии.

Томат «Семеновна» также соответствует трем главным для сибирских селекционеров критериям - скороспелость, урожайность и высокие вкусовые качества. Вырастая в сложных климатических условиях, он сохраняет такой же яркий вкус как южные сорта. «Семеновну» можно выращивать и в теплых краях - с прямым посевом семян в грунт без предварительного разведения рассады.

Как только новые сорта будут внесены в государственный реестр, их стразу запустят в серийное производство.

Новосибирская область, Сибирский федеральный округ