В Новосибирской области увеличили установленную мощность Новосибирской ГЭС



В Новосибирской области с января 2020 года установленная мощность Новосибирской ГЭС увеличилась на 5 МВт и теперь составляет 490 МВт. В рамках реализации программы комплексной модернизации РусГидро (ПКМ) был обновлен гидроагрегат № 2 станции с заменой гидротурбины. Результаты испытаний подтвердили возможность увеличения мощности агрегата с 65 до 70 МВт.

В целом с момента начала программы замены гидротурбин Новосибирской ГЭС мощность станции увеличилась на 35 МВт. На сегодняшний день новые высокоэффективные турбины получили все семь гидроагрегатов станции.

Управление новыми турбинами ведется с помощью современной микропроцессорной системы, которая обеспечивает контроль работы оборудования с передачей всей информации в автоматизированную систему управления ГЭС.

В результате повысилась надежность работы Новосибирской ГЭС, сократились сроки и стоимость ремонтов.

В рамках модернизации Новосибирской ГЭС продолжается обновление оборудования открытого распределительного устройства (ОРУ) напряжением 110 кВ. Также планируется замена оборудования ОРУ 220 кВ.

В ближайшей перспективе предстоит замена гидрогенераторов всех гидроагрегатов, что позволит увеличить мощность станции до 560 МВт.

Новосибирская область, Сибирский федеральный округ