В Новосибирской области удвоили выпуск полимерных изделий в рамках диверсификации производства



В г. Искитим на Новосибирском заводе искусственного волокна (АО «НЗИВ», входит в концерн «Техмаш») — одном из ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса — масштабно переоборудовали и автоматизировали цех по производству изделий из пластмасс, что позволило удвоить выпуск гражданской продукции.

Здесь заработали четыре комплекта нового оборудования, включающие роботизированные скоростные термопластавтоматы для тонкостенного литья, периферийное оборудование для производства полимерных изделий хозяйственного и производственно-технического назначения. Переоснащение позволило улучшить качество выпускаемой продукции, сократить цикл литья пластмасс в 1,5-2 раза и соответственно увеличить объемы производства.

На новом оборудовании производят полимерные изделия, предназначенные для упаковывания, транспортирования и хранения пищевой, химической и другой продукции промышленного назначения.

Предприятие намерено закупить еще пять комплектов специализированных термопластавтоматов, с помощью которых предполагается расширить номенклатуру выпускаемой продукции, которая не будет уступать по качеству импортным аналогам.

Новосибирская область, Сибирский федеральный округ