В Новосибирской области стартовал один из самых масштабных дорожных проектов региона за 2,2 млрд руб
В 70 км восточнее г. Новосибирска ОАО «Новосибирскавтодор» приступило к строительству новой автотрассы, которая соединит федеральную магистраль «Новосибирск — Красноярск» с региональной дорогой, а также свяжет Мошковский и Тогучинский районы области. Инвестиции в проект, рассчитанный до 2024 года, составят около 2,2 млрд рублей.
В настоящее время на участке обустраивают строительный городок, на территории которого уже подготовлена площадка под склад для хранения материалов. В ближайшее время начнется завоз грунта для устройства земляного полотна. На этот год также запланированы работы по возведению фундаментов и опор путепровода и моста через реку Иня.
На первых стадиях дорожного строительства предстоят работы по снятию почвенно-растительного слоя, устройству технологических проездов вдоль основного хода, монтажу железобетонных водопропускных труб на свайном основании, переустройству коммуникаций (связь, ЛЭП, водопровод).
Основные производственные процессы запланированы на 2020 год: устройство насыпи земляного полотна, подстилающего слоя из песка, слоев основания из щебеночно-песчаной смеси, а также монтаж металлических водопропускных труб на съездах.
Новосибирская область, Сибирский федеральный округ
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