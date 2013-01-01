В Новосибирской области стартовал один из самых масштабных дорожных проектов региона за 2,2 млрд руб



В 70 км восточнее г. Новосибирска ОАО «Новосибирскавтодор» приступило к строительству новой автотрассы, которая соединит федеральную магистраль «Новосибирск — Красноярск» с региональной дорогой, а также свяжет Мошковский и Тогучинский районы области. Инвестиции в проект, рассчитанный до 2024 года, составят около 2,2 млрд рублей.

Общая длина трассы с асфальтобетонным покрытием шириной 6 метров превысит 10,5 км. Вместе с ней будут построены мост через реку Иня длиной около 150 метров и 73-метровый путепровод через железнодорожные пути.

В настоящее время на участке обустраивают строительный городок, на территории которого уже подготовлена площадка под склад для хранения материалов. В ближайшее время начнется завоз грунта для устройства земляного полотна. На этот год также запланированы работы по возведению фундаментов и опор путепровода и моста через реку Иня.

На первых стадиях дорожного строительства предстоят работы по снятию почвенно-растительного слоя, устройству технологических проездов вдоль основного хода, монтажу железобетонных водопропускных труб на свайном основании, переустройству коммуникаций (связь, ЛЭП, водопровод).

Основные производственные процессы запланированы на 2020 год: устройство насыпи земляного полотна, подстилающего слоя из песка, слоев основания из щебеночно-песчаной смеси, а также монтаж металлических водопропускных труб на съездах.

Новосибирская область, Сибирский федеральный округ