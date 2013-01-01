В Новосибирской области прошли испытания первого в мире полностью алюминиевого авиадвигателя



Экспериментальный образец двигателя был разработан конструкторами Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), собран специально для учебного самолета Як-52 и успешно испытан на аэродроме Мочище под Новосибирском.

Двигатель разрабатывает созданная выпускниками НГТУ компания «ЗК-Мотор», а коллектив разработчиков - аспирантов и магистрантов Новосибирского технологического университета -возглавляет профессор кафедры самолето- и вертолетостроения факультета летательных аппаратов НГТУ Илья Зверков,

Финансируется разработка двигателя в основном за счет средств фонда «Возрождение отечественной авиации». Научно-технологическую поддержку оказывает Институт теоретической и прикладной механики СО РАН.

Экспериментальный двигатель испытывался на обычном автомобильном бензине АИ-95 и, по словам Ильи Зверкова, после многочасовой работы микрометрические исследования силовой установки не показали износа.

Алюминий уже применялся в авиационных и автомобильных двигателях, но детали, работающие под высокой нагрузкой, до сих пор изготавливаются из стали. Полностью алюминиевый авиадвигатель внутреннего сгорания был впервые представлен конструкторами НГТУ в январе 2018 года.

Новосибирским ученым удалось заменить стальные детали на алюминиевые с помощью особой технологии плазменно-электролитического оксидирования (ПЭО), созданной в Институте неорганической химии СО РАН. Суть технологии в том, что на алюминиевые детали воздействуют плазменными разрядами, в результате чего на поверхности образуется тонкий слой оксида алюминия – корунд, который обладает высокой твердостью и температурой плавления.Детали нового двигателя были специально сконструированы для эффективного применения технологии ПЭО.

Использование алюминия вместо стали позволило снизить вес двигателя на 30—40 процентов по сравнению с традиционными стальными двигателями аналогичной мощности. При этом расчетная мощность нового двигателя выросла на 40 лошадиных сил, достигнув 400 лошадиных сил, а расход топлива снизился примерно на 15 процентов.

Параллельно с испытаниями ведется работа по проектированию серийного образца двигателя. Разработчики сменили применявшуюся на экспериментальном двигателе H-образную схему на V-образную, которая позволяет значительно сократить габариты мотора и устанавливать его на разные модели самолетов, в том числе на учебные самолеты Як-18Т, пассажирские Ил-103 и и амфибии Бе-103.

Алюминиевый двигатель будет модульным, так что два силовых блока мощностью по 200 лошадиных могут быть использованы для моторизации легких самолетов. Серийный двигатель будет эксплуатироваться на авиационном бензине Б-91, производство которого недавно возобновили в России.

Планируется, что новый двигатель будет готов к началу лета 2019 года. Все основные детали для него сегодня отливают из алюминия в Новосибирске. Такой отказ от импортных комплектующих в перспективе даст возможность использовать двигатель на самолетах ВВС России.

Новосибирская область, Сибирский федеральный округ