В Новосибирской области появится транспортно-логистический центр за 5 млрд рублей



В Новосибирской области стартует реализация проекта по строительству узлового транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Новосибирск». Объем инвестиций ориентировочно оценивается в 5 млрд рублей. Проект планируется реализовать в несколько этапов, на полную мощность терминал выйдет в 2023 году.

Проект, предполагающий строительство нового крупного контейнерного терминала на площадках Промышленно-логистического парка (ПЛП), будет осуществляться совместно ОАО «РЖД» и компанией «Новосибирский транспортный терминал» при поддержке правительства региона и областного Агентства инвестиционного развития.

«Это - развитие нашего логистического потенциала и дополнительно фиксация статуса Новосибирска и Новосибирской области как крупнейшего транспортного хаба за Уралом», - отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

В составе узлового транспортно-логистического центра планируют сформировать терминальную, складскую и таможенную инфраструктуру с современным контейнерным терминалом, развитой железнодорожной инфраструктурой, способной обеспечивать одновременное обслуживание нескольких полносоставных контейнерных поездов. Перерабатывающая способность ТЛЦ «Новосибирск» составит 300 тыс. контейнеров в год.

Создание сети ТЛЦ – федеральный проект, входящий в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Целью проекта является формирование сети ТЛЦ (по одному в семи федеральных округах) суммарной мощностью не менее 51,6 млн т, чтоя позволит обеспечить рост средней коммерческой скорости товародвижения на железнодорожном транспорте до 440 км в сутки.

Новосибирская область, Сибирский федеральный округ