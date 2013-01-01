В Новосибирской области открыли рабочее движение по самому длинному в регионе путепроводу
Ноя 27
В Коченёвском районе Новосибирской области построили новый путепровод через железную дорогу «Омск – Новосибирск» с автоматизированной системой управления освещением, который стал самым длинным в регионе. Путепровод позволит вывести транспорт на федеральную трассу и ликвидировать одноуровневое пересечение автомобильной и железной дорог. Стоимость объекта составила около 340 млн рублей.
Протяженность путепровода и подходов к нему составляет 800 метров. Металлический мост проходит над тремя действующими и двумя перспективными железнодорожными путями. На путепроводе и на подходах к нему устроено капитальное покрытие из асфальтобетона, выложены тротуары, а также установлены ограждения безопасности, и дорожные знаки.
Функционирование автоматизированных систем освещения предусматривает включение и выключение электроэнергии в целях экономии в зависимости от времени суток.
Сейчас открыто рабочее движение по новому путепроводу, предшествующее официальной сдаче объекта в эксплуатацию. Ведется разбор временной объездной дороги, завершаются рекультивационные и другие работы.
Новосибирская область, Сибирский федеральный округ
27 Ноя 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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