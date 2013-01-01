В Новосибирской области нашли экономичный способ укрепления дорог самым прочным материалом в мире



В Новосибирском институте органической химии им. Н.Н. Ворожцова (НИОХ СО РАН) группе ученых удалось упростить технологию создания одного из наиболее прочных и износостойких материалов в мире — сверхвысокомолекулярного полиэтилена — настолько, что его можно использовать для укрепления автодорог. В результате применения разработки в промышленном масштабе стоимость полимера может составить 150 рублей за 1 кг (против нынешних 2,5 тыс. рублей за 1 кг).

Разработчики использовали новый катализатор, который позволил исключить наиболее затратные стадии процесса получения сверхпрочного волокна, связанные с длительным нагревом полимера в масле. Для производства сверхвысокомолекулярного полиэтилена по новой технологии можно использовать стандартное оборудование российских нефтехимических предприятий, с помощью которого выпускается обычный полиэтилен.

В связи с этим разработчики предлагают масштабировать технологию и выпускать из материала специальные армирующие сетки, помещаемые внутрь дорожного покрытия. Это позволит защитить дороги от разрушений и увеличит срок межремонтной эксплуатации минимум в три раза.

Кроме того, волокно можно будет применять для снижения стоимости бронежилетов, изготовления тросов, сверхлегких парусов и другой продукции требующей особой прочности.

Новосибирская область, Сибирский федеральный округ