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В Новосибирской области начали строительство Центрального моста через реку Обь за 37 млрд рублей

Апр 24
Москва Центральный федеральный округ
В Новосибирской области начали строительство Центрального моста через реку Обь за 37 млрд рублей

В Новосибирске области на площадке строительства будущего четвертого (Центрального) моста через реку Обь начались строительные работы. Протяжённость сооружения превысит 5 километров. Непосредственно на строительстве мостового перехода будет задействовано порядка 700 человек. Общая стоимость строительства объекта оценивается в 37 млрд рублей. В этом году планируется освоить порядка 5,2 млрд рублей.
Для строительства эстакадной части мостового перехода уже доставлено 7,5 тысяч металлоконструкций пролетных строений. На строительной площадке установлен бетонный завод, подведено временное электроснабжение к трансформаторной подстанции, завезена техника – краны, буровое оборудование и др.

На сегодняшний день началась отсыпка временной дороги вдоль железнодорожного пути и отсыпка площадок для сооружения опор на суше с левого берега Оби. Современные технологии строительства и выбранный тип моста (вантовый) позволят сохранить сложную систему коммуникаций на месте опор моста.

Помимо самого мостового перехода масштабное строительство будет развёрнуто по обеим сторонам реки Обь – предусмотрено создание нескольких путепроводов через городские трамвайные линии и ж/д линии Транссибирской магистрали, надземные пешеходные переходы.

При реализации проекта будут задействованы имеющиеся в регионе карьеры песка и щебня, а также мощности по производству строительных материалов (железобетонных конструкций, асфальтобетонных смесей, бетона), преимущественно расположенные в Новосибирской области.

Строительство объекта соответствует генеральному плану развития г. Новосибирска, включающего семь мостов. Проект предполагает строительство шестиполосной скоростной автомобильной дороги с многоуровневыми развязками, которые позволят исключить светофоры и обеспечить непрерывность транспортных потоков.

Новосибирская область, Сибирский федеральный округ



 
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