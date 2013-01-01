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ИЗМИР

В Новосибирской области реконструировали битвы двух Отечественных войн

Июн 13
Москва Центральный федеральный округ
В Новосибирской области реконструировали битвы двух Отечественных войн

В деревне Большой Оёш накануне Дня России в седьмой раз прошел международный военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь»
Фестиваль организован автономными некоммерческими организациями «Историческое общество Сибирского федерального округа» и «Сибпатриотцентр» при поддержке «Фонда президентских грантов», Правительства Новосибирской области и «Российского военно – исторического общества». Он проводится с целью развития культурно-познавательного туризма в Новосибирской области через реконструкции исторических событий.

В этом году фестиваль собрал свыше сорока тысяч участников из нескольких регионов России и зарубежных стран. Их вниманию были представлены девять исторических периодов, десять площадок и более трех десятков макетов военной техники разных эпох.

В программу "Сибирского огня" вошли реконструкции сражений Великой Отечественной войны 1941-45 годов, Отечественной войны 1812 года, войны в Афганистане, показательное выступление- реконструкция эпохи Высокого Средневековья и времен покорения Сибири, славяно-скандинавская историческая реконструкция.

На площадке «Сибирского огня» также прошел фольклорный фестиваль, в котором приняли участие исполнители из девяти регионов страны.

Директор АНО «Историческое общество Сибирского федерального округа» Екатерина Болдырева отметила, что благодаря мерам президентской грантовой поддержки, совместной работе с региональным правительством на фестивале на высоком уровне решены вопросы безопасности, санитарных условий и медицинского сопровождения, питания, создания комфорта для гостей и участников-реконструкторов.

Особое внимание организаторы уделили работе площадок для детей и подростков - «Детский рыцарский турнир», «Вербовка в ландскнехты», «Полоса препятствий» и «Детский исторический тир». Впервые была открыта площадка, на которой патриотические клубы Новосибирской области представили военно-прикладные виды спорта.

Также для гостей фестиваля организовали концертные выступления, ярмарки, мастер-классы и другие культурно-развлекательные мероприятия.

Новосибирская область, Сибирский федеральный округ



 
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