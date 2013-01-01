В Новосибирске впервые в России изготовили и испытали толерантное ядерное топливо



На Новосибирском заводе химконцентратов (ПАО «НЗХК») изготовлены и прошли приемочные испытания первые тепловыделяющие сборки (ТВС) для реактора ВВЭР-1000 с экспериментальными тепловыделяющими элементами (твэлами), изготовленными в рамках программы по созданию российского ядерного топлива нового поколения безопасности (толерантного топлива). В планах Росатома — уже в первом квартале 2020 года загрузить изготовленные ТВС в один из реакторов Ростовской АЭС.

Каждая из трех опытных ТВС содержит по 12 твэлов в толерантном исполнении с двумя различными вариантами материала оболочки, которые изготовлены либо из циркониевого сплава с хромовым покрытием, либо из хром-никелевого сплава. Оба варианта делают оболочки более жаропрочными за счет применения хрома.

Топливный дивизион Росатома в срок выполнил все планы по программе толерантного топлива на 2019 год. В следующем году начнутся испытания образцов не только в исследовательском реакторе, но и на действующем энергоблоке. Одновременно в исследовательском реакторе продолжат моделировать различные условия эксплуатации, включая режимы изменения мощности. Результаты испытаний помогут выбрать оптимальное технологическое решение.

Новосибирская область, Сибирский федеральный округ