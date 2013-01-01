В Новосибирске впервые применили биопротез аортального клапана для быстрых операций на сердце



В Новосибирске хирурги Национального медицинского исследовательского центра им. академика Е.Н.Мешалкина успешно прооперировали 67-летнего пациента с пороком сердца, впервые использовав инновационный биологический протез аортального клапана, дающий возможность сократить время проведения операции.

Створчатый аппарат клапана и обшивка каркаса выполнены из телячьего перикарда, что усиливает гибкость и эластичность протеза. «Среди основных преимуществ нового устройства – простота техники имплантации, что позволяет сократить длительность основного этапа операции, и дает возможность оперативного вмешательства у пациентов с узким фиброзным кольцом», –отметил руководитель центра новых хирургических технологий Александр Богачёв-Прокофьев. Разработка инновационного биопротеза особенно актуальна для пожилых пациентов, которым необходимо подобное протезирование. Новосибирская область, Сибирский федеральный округ

«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ

Москва:

Центральный федеральный округ:

РОССИЯ:

▪ Последние публикации на сайте ▪