В Новосибирске вдвое расширили мощности предприятия по ремонту вертолетов



Новосибирский авиаремонтный завод холдинга «Вертолеты России» в рамках масштабной программы технического перевооружения и модернизации производства завершил реконструкцию корпуса окончательной сборки вертолетов. Возможности обновленного цеха площадью более 8 тыс. кв. метров позволят увеличить объёмы выполняемых работ на 50%.

Новые грузоподъемные механизмы для установки и снятия тяжелых агрегатов и увеличение высоты корпуса помогут провозить все виды ремонтных работ на одной площадке.

За счет внедрения теплоизоляционных материалов и светодиодного освещения повышена энергоэффективность производства. В этом цехе НАРЗ сможет ремонтировать до трех вертолетов Ми-26, или до 48 вертолетов Ми-8/17 в год.

Новосибирская область, Сибирский федеральный округ