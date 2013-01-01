В Новосибирске вдвое расширили мощности предприятия по ремонту вертолетов
Мар 12
Новосибирский авиаремонтный завод холдинга «Вертолеты России» в рамках масштабной программы технического перевооружения и модернизации производства завершил реконструкцию корпуса окончательной сборки вертолетов. Возможности обновленного цеха площадью более 8 тыс. кв. метров позволят увеличить объёмы выполняемых работ на 50%.
Новые грузоподъемные механизмы для установки и снятия тяжелых агрегатов и увеличение высоты корпуса помогут провозить все виды ремонтных работ на одной площадке.
За счет внедрения теплоизоляционных материалов и светодиодного освещения повышена энергоэффективность производства. В этом цехе НАРЗ сможет ремонтировать до трех вертолетов Ми-26, или до 48 вертолетов Ми-8/17 в год.
Новосибирская область, Сибирский федеральный округ
12 Мар 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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