В Новосибирске в промышленно-логистическом парке открыли завод одноразовой посуды и упаковки
Июл 15
В Промышленно-логистическом парке под Новосибирском производитель пластиковой посуды и упаковки ООО «РоссПак» (Новосибирск) ввел в эксплуатацию первую очередь нового завода. Инвестиции в объект превысили 212 млн рублей.
В рамках проекта первой очереди построен производственный корпус площадью 5,2 тыс. кв. метров. Вторая очередь предусматривает строительство складского помещения в 4 тыс. кв. метров.
По словам директора предприятия Игоря Дедюхина, открытие нового производства уже в 2019 году позволит компании увеличить выпуск продукции на 25%, а к октябрю 2020 года — на 30%.
*ООО «РоссПак» работает в регионе около 20 лет, производит контейнеры из полимерных материалов, мелкофасованную посуду, борт-посуду для авиакомпаний и РЖД, полиэтиленовые пакеты, фольгу и другие товары.
Новосибирская область, Сибирский федеральный округ
15 Июл 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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