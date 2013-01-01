В Новосибирске в промышленно-логистическом парке открыли завод одноразовой посуды и упаковки



В Промышленно-логистическом парке под Новосибирском производитель пластиковой посуды и упаковки ООО «РоссПак» (Новосибирск) ввел в эксплуатацию первую очередь нового завода. Инвестиции в объект превысили 212 млн рублей.

В рамках проекта первой очереди построен производственный корпус площадью 5,2 тыс. кв. метров. Вторая очередь предусматривает строительство складского помещения в 4 тыс. кв. метров.

По словам директора предприятия Игоря Дедюхина, открытие нового производства уже в 2019 году позволит компании увеличить выпуск продукции на 25%, а к октябрю 2020 года — на 30%.

*ООО «РоссПак» работает в регионе около 20 лет, производит контейнеры из полимерных материалов, мелкофасованную посуду, борт-посуду для авиакомпаний и РЖД, полиэтиленовые пакеты, фольгу и другие товары.

Новосибирская область, Сибирский федеральный округ