В Новосибирске ученые разработали комплексную систему синхронной диагностики по 10 показателям
В Новосибирске ученые Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова разработали систему синхронной диагностики, во время которой непрерывно измеряется до 10 физиологических показателей организма. В частности, метод сорбционно-усиленной инфракрасной термографии, разработанный для анализа дыхания, многократно превышает по чувствительности известные способы подобных измерений. Разработка перспективна для ранней диагностики серьезных заболеваний.
В комплексе с тепловидением используются электрокардиография, оригинальный метод измерения скорости пульсовой волны в лучевой артерии, измерение артериального давления, частоты дыхания и другие технологии.
Сущность нового подхода состоит в том, чтобы с помощью определенных воздействий на организм (локального нагрева, непродолжительного пережатия сосудов конечности, изменения темпа или кратковременной задержки дыхания и др.) спровоцировать изменение частоты сердечных сокращений, частоты дыхания, температурные реакции и т.д.
В медицинскую практику диагностический комплекс будет внедрен после необходимых клинических испытаний с подтверждением безопасности и других характеристик, на основании чего будет получено разрешение Минздрава РФ на серийное производство и применение разработанной системы.
Новосибирская область, Сибирский федеральный округ
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