В Новосибирске ученые разработали комплексную систему синхронной диагностики по 10 показателям



В Новосибирске ученые Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова разработали систему синхронной диагностики, во время которой непрерывно измеряется до 10 физиологических показателей организма. В частности, метод сорбционно-усиленной инфракрасной термографии, разработанный для анализа дыхания, многократно превышает по чувствительности известные способы подобных измерений. Разработка перспективна для ранней диагностики серьезных заболеваний.

Диагностический комплекс включает в себя три компьютера, высокочувствительный (0,03 градуса) и быстродействующий (100 кадров в секунду) тепловизор, оригинальную систему с варьируемой скоростью подачи и сброса воздуха и другое оборудование.

В комплексе с тепловидением используются электрокардиография, оригинальный метод измерения скорости пульсовой волны в лучевой артерии, измерение артериального давления, частоты дыхания и другие технологии.

Сущность нового подхода состоит в том, чтобы с помощью определенных воздействий на организм (локального нагрева, непродолжительного пережатия сосудов конечности, изменения темпа или кратковременной задержки дыхания и др.) спровоцировать изменение частоты сердечных сокращений, частоты дыхания, температурные реакции и т.д.

В медицинскую практику диагностический комплекс будет внедрен после необходимых клинических испытаний с подтверждением безопасности и других характеристик, на основании чего будет получено разрешение Минздрава РФ на серийное производство и применение разработанной системы.

Новосибирская область, Сибирский федеральный округ