В Новосибирске стартовал международный Сибирский транспортный форум



В Новосибирске 22 мая открылся VIII Международный сибирский транспортный форум, посвященный развитию транспорта и транспортной инфраструктуры в рамках национальных проектов. В его работе принимают участие порядка 2,5 тыс. человек.

Форум, который будет проходить в течение 4 дней, посвящен развитию всех видов транспорта, транспортно-логистическому комплексу, безопасности дорожного движения, дорожно-строительному комплексу, науке, образованию и кадрам.

Основное событие деловой части форума - пленарная дискуссия «Национальные проекты. Взгляд из регионов». В ней принимают участие представители федеральных и региональных органов государственного управления, руководители профильных отраслевых союзов, крупных российских транспортных компаний, предприятий машиностроения и дорожно-строительного комплекса.

Для экспертных обсуждений на форуме работают десять тематичеких секций, посвященных всем видам транспорта (воздушному, железнодорожному, внутреннему водному, пассажирскому транспорту, легковому такси), транспортно-логистическому комплексу, безопасности дорожного движения, дорожно-строительному комплексу, а также секции по науке, образованию и кадрам.

Международный Сибирский транспортный форум – крупнейшее отраслевое мероприятие в регионе, нацеленное на взаимодействие органов государственной власти, общественности и бизнес-сообщества для решения актуальных проблем транспортного и дорожно-строительного комплексов, повышения инвестиционной привлекательности Сибири.

Новосибирск, Сибирский федеральный округ