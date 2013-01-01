В Новосибирске разработали самоочищающиеся ткани с наночастицами для производства защитных костюмов



В Новосибирске сотрудники Федерального исследовательского центра Институт катализа Сибирского отделения (ФИЦ ИК СО) РАН создали самоочищающиеся тканевые материалы, обработанные наночастицами титана, которые могут быть использованы для обеспечения медперсонала средствами индивидуальной защиты в условиях борьбы с распространением коронавируса. Проект вошел в пакет разработок для ускоренного внедрения в промышленность.

Для производства фотоактивных материалов по методике ФИЦ ИК СО РАН подходят как хлопковые, так и полипропиленовые материалы, которые обрабатываются нанокристаллами и наночастицами TiO2. Предложенный подход позволяет получать устойчивые к стирке и стабильные во времени самоочищающиеся от вирусов и бактерий текстильные материалы.

Очищение материала происходит во время ночного хранения под действием ультрафиолетового излучения. Самоочищающиеся фотоактивные тканевые материалы, созданные ФИЦ ИК СО РАН, могут быть использованы для изготовления средств индивидуальной защиты, в частности, защитных костюмов для медиков, остро необходимых в настоящее время.

Новосибирская область, Сибирский федеральный округ