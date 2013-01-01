В Новосибирске открыли самую современную в России фабрику бортового питания



В Новосибирском аэропорту имени А. И. Покрышкина торжественно открыли одну из крупнейших в России фабрику бортового питания «Толмачёво Кейтеринг». Инвестиции в объект, построенный за год, составили почти 600 млн рублей. Создано 350 рабочих мест с перспективой увеличения штата до 500 сотрудников.

Проект был реализован в рамках сотрудничества холдинга «Новапорт» и ведущего мирового производителя и оператора в сфере бортового питания LSG Lufthansa Service (Германия).

Новое предприятие бортового питания оснащено современным высокотехнологичным оборудованием и занимает площадь более 5 тыс. кв. метров. Мощности фабрики рассчитаны на производство более 16 тыс. рационов ежедневно.

В ассортименте - максимальный перечень наименований бортового питания, в том числе - горячие блюда, десерты, холодные закуски, завтраки и бизнес-ланчи. В меню входят блюда различных кухонь мира, а также специализированное питание: вегетарианское, детское, низкокалорийное и т.д.

Более 70% свежих продуктов для приготовления блюд, а также материалов для упаковки закупаются в Новосибирской области. В ближайшее время планируется увеличить до 90% поставки на фабрику продукции, произведённой на территории региона.

На сегодняшний день открывшаяся фабрика является одним из ведущих предприятий России, предоставляющих услуги авиационного кейтеринга. Персонал нового предприятия сертифицирован по международным стандартам.

Новосибирская область, Сибирский федеральный округ