В Новосибирске модернизировали и расширили производство полноцветной полимерной упаковки



В Новосибирске предприятие «Нео-Пак» полностью реконструировало старую промышленную площадку, увеличив производственные мощности по выпуску полноцветной полимерной упаковки. Затраты на модернизацию превысили 250 млн. рублей. Появилась возможность дополнительно создать 43 рабочих места.

Расширенные производственные мощности и высокий технологический уровень нового европейского оборудования позволит компании «Нео-Пак» продвинуться на рынке, заключив долгосрочные контракты с крупнейшие торговыми сетями России, а также с пищевыми и косметическими предприятиями СНГ.

— Продуктивное разнообразие нового оборудования теперь позволяет нам выпускать упаковку под любое содержимое практически для любого сектора потребительского рынка. Мы осваиваем весь диапазон прогрессивно-популярных упаковок: дышащих, повторно закрывающихся клеевой полоской и. т.д. Среди наших задач — международная сертификация площадки. Так что глобальные бренды, запуская свои производства в Сибири, будут обеспечены по части упаковки, — отметил директор компании «Нео-Пак» Александр Ладан.

«Нео-Пак» планирует расширять присутствие в Белоруссии и Казахстане, где собственная упаковочная отрасль развита слабее, чем в России.

Новосибирск, Сибирский федеральный округ