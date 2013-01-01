В Новосибирске завершился автопробег российских и китайских грузовиков



Участники автопробега преодолели пять тысяч километров, чтобы протестировать возможности грузовых автоперевозок из Китая в Россию по новому международному коридору Далянь — Новосибирск

В правительстве Новосибирской области, при поддержке которого проходил автопробег, отметили, что Китай - основной внешнеторговый партнер региона, и если грузовые транспортные потоки нового формата станут регулярными, то перспективы сотрудничества существенно расширятся. А поскольку Новосибирск - крупнейший транспортно-логистический узел Сибири, то новые перспективы открываются и для других российских регионов.

Тестовый автопробег позволил транспортным компаниям России и Китая провести мониторинг административных барьеров, изучить состояние дорожной и придорожной инфраструктуры, степень согласованности таможенных процедур. С российской стороны в автопробеге приняли участие два грузовых автомобиля и автобус. За 12 дней колонна преодолела более пяти тысяч километров.

По словам организаторов, участниками автопробега впервые был совершен рейс на 1800 км вглубь Китая без перегрузки груза и смены перевозчика на границе. За счет перевозки в режиме «от двери до двери» удалось сократить время доставки на 2-5 дней. Именно такой период времени обычно занимает приграничная перегрузка товаров.

Автопробег проведен в преддверии заключения нового соглашения между правительствами России и Китая о международном автомобильном сообщении, которым будет разрешена перевозка товаров между любыми городами двух стран в рамках общего согласованного объема перевозок. Сегодня режим разрешений на перевозку по конкретным маршрутам. Соглашение планируется подписать нынешним летом.

Новосибирская область, Сибирский федеральный округ