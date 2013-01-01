В Новосибирске запустили пятую линию по производству облегченной стеклотары



Резидент индустриального парка «ЭКРАН» ООО «Сибирское стекло» впервые в российской стекольной отрасли внедрил в промышленную эксплуатацию технологию нанесения на стеклянную упаковку укрепляющего покрытия с нанотрубками.

Компания инвестировала 300 тыс. евро в проект реконструкции и модернизации стекловаренной печи №4 и получила от Фонда развития промышленности льготный заем в размере 250 млн рублей под 5% годовых сроком на 5 лет.

Новую линию смонтировали еще летом 2018 года, а оборудованием для NNPB оснастили только в началу февраля 2019 года– в «низкий сезон», когда остановка конвейера на насколько дней не может существенно повлиять на сроки выполнения заказов.

Использование технологии NNPB (Narrow Neck Press and Blow – узкогорлое прессовыдувание), при сохранении прочностных характеристик уменьшает вес бутылки на 20-25 процентов. На всю 280-граммовую стеклотару на заводе наносят укрепляющее покрытие с нанотрубками, которые синтезирует компания OCSiAl. В результате стеклотарный завод сокращает затраты на сырье, а заказчики оптимизируют расходы на транспортировку своей продукции.

На новой линии будут производить более 70 млн бутылок в год.

Генеральный директор управляющего «Сибстеклом» АО «Завод «Экран» Константин Корсунь отметил, что облегченная стеклотара сегодня пользуется спросом не только у представителей пивной индустрии, но и у производителей ликеро-водочной продукции, которые в 2017 году приобрели всего 100 тысяч облегченных бутылок, а в 2018 году уже 13,6 млн штук.

В 2018 году в стекольных комплексах ООО «Сибстекло» изготовили почти 200 млн единиц облегченной стеклотары – в полтора раза больше, чем в 2017-ом.

Новосибирская область, Сибирский федеральный округ