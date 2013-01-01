В Новороссийске открыли первый учебно-тренировочный комплекс для водолазов Черноморского флота



Комплекс для тренировок отряда по борьбе с подводными диверсантами, а также здание штаба общежитие для личного состава введен в эксплуатацию на территории Новороссийской военной морской базы.

Новый комплекс включает в себя бассейн, комплекс водной подготовки и химической очистки, барокомплекс и оборудованные учебные классы для подводников. Он будет работать круглогодично и позволит обеспечить боевую подготовку в любую погоду.

Практически одновременно с открытием учебно-тренировочного комплекса на Черноморском флоте проведена внезапная проверка готовности отряда по противодействию диверсионным силам и средствам (ПДСС). Согласно легенде учений военнослужащие отряда с использованием противодиверсионного катера "Грачонок" провели обследование назначенного участка акватории Севастопольской бухты с целью выявления возможных закладок взрывчатых веществ, а также выполнили осмотр подводной части кораблей.

В этот же день на территории Новороссийской военно-морской базы была открыта Аллея славы Героев Советского Союза и 52молодых человека торжественно приняты в ряды Всероссийского детско- юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".

По словам командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова, в этом округе "Юнармия" объединяет более 60 тыс. юношей и девушек, а непосредственно в Новороссийске создано 30 юнармейских отрядов, в которые вступили уже более трех тысяч молодых людей. В целом в Краснодарском крае сегодня насчитывается около 15 тыс. юнармейцев.

Краснодарский край, Южный федеральный округ