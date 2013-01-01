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В Новгородской области завершится реализация 17 инвестиционных проектов

Дек 21
Новгородская область Северо-Западный федеральный округ
В Новгородской области завершится реализация 17 инвестиционных проектов
Глава региона обозначил цели на следующий год в инвестиционном послании

20 декабря состоялся последний в этом году Совет по улучшению инвестиционного климата при Губернаторе Новгородской области. Он прошел в расширенном составе с участием представителей районных администраций, деловых объединений и предпринимателей. В полном составе на Совете присутствовало Агентство развития Новгородской области. Центральным событием совета стало инвестиционное послание главы региона Андрея Никитина. В нем губернатор представил основные задачи и планы правительства на 2019 год.

Так, в регионе продолжится работа по формированию перечня достойных инвестиционных площадок. При этом, этот процесс происходит постоянно. Сегодня под процедуру оценки по балльной системе заведены шесть новых площадок в Великом Новгороде, Новгородском и Парфинском районах.

Удачная инвестиционная площадка – одно из условий становления успешного бизнеса. По оценкам властей, в будущем году завершится реализация 17 инвестиционных проектов на сумму почти 12 млрд рублей. Реализация этих проектов позволит создать свыше 1100 рабочих мест.

В своем выступлении Андрей Никитин отдельное внимание уделил вопросам поддержки бизнеса. Он рассказал, что уже на следующей неделе в Новгородской области откроются технопарк и бизнес-инкубатор.

Технопарк «ГАРО» располагается на территории бывшего завода «ГАРО» в Великом Новгороде. Сегодня технопарк – это 1,5 тыс. квадратных метров производственных площадей для предоставления их резидентам.

- Открывая подобную инфраструктуру именно на производственных площадях бывших предприятий, мы, в том числе решаем задачу реновации таких объектов, - подчеркнул Андрей Никитин.

Бизнес-инкубатор, в свою очередь, станет первой универсальной в регионе площадкой для запуска и развития собственного бизнеса.

Губернатор считает, что в 2019 году необходимо создать еще один бизнес-инкубатор и индустриальный парк в Великом Новгороде, запустить технопарк в Старой Руссе.

Стоит добавить, что в регионе начал работу и Центр молодежного инновационного творчества «Синтез». По словам губернатора, он расположен на производственной площадке предпринимателя. Молодой бизнесмен готов обучать ребят, получающих технические специальности, работать на современном оборудовании.

Власти полагают, что новые объекты инфраструктуры и многие другие предпринимаемые шаги сделают наш регион более желанным для ведения бизнеса, а, соответственно, Новгородская область поднимется в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности Агентства стратегических инициатив. В текущем году региону удалось улучшить свою позицию в рейтинге на 24 ступени и он занял 29 место. Вместе с тем губернатор убежден, что области есть к чему стремиться.

Напомним, Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса и выявляет лучшие практики. Пилотная апробация Национального рейтинга прошла в 2014 году в 21 субъекте страны. Первый полномасштабный рейтинг был проведен в 2015 году. Тогда работу региональных команд по созданию комфортных условий для бизнеса оценили в 76 регионах. В 2016 году исследование охватило все 85 регионов России. В 2017 году 51 регион продемонстрировал рост показателя по сравнению с 2016 годом, тогда как в 2018 году динамику показали уже 78 регионов.

По информации Министерства инвестиционной политики



 
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