В Новгородской области запущено не имеющее аналогов в мире производство подушек из мха, хвои и льна



В Новгородской области на предприятии ООО «ЭКО-ДРИМ» создали уникальную линейку продукции, не имеющей аналогов в мире: «целительные» подушки с природным наполнителем из мха, хвои и льноволокна. В производственные задачи также входит сбор и заготовка недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений. Обработка собранного сырья ведется по уникальной технологии, сохраняющей целебные свойства продукта.

Предприятие занимается исследованиями и разработками в области оздоровительных методик, а также производством текстильной продукции для сна и отдыха из натуральных материалов.

Кроме подушек, высушенными волокнами льна и мха, а также хвоей наполняют матрасы для детей и взрослых, валики, бортики в детские кроватки и т.д.

Для заготовки сырья используются природные ресурсы Новгородской области – в районах Старой Руссы, Шимска, Валдая. Пошивочный цех находится в Великом Новгороде.

Новгородская область, Северо-Западный федеральный округ