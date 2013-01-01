В Новгородской области создан первый индустриальный парк «Преображение»

Соответствующее распоряжение подписал глава региона Андрей Никитин. Площадка находится в Боровичском районе

Территория индустриального парка на сегодняшний день сформирована тремя земельными участками общей площадью 8 га. По словам руководителя управляющей компании «Преображение» Андрея Мухина, когда количество резидентов вырастет, территория парка будет расширяться. Для этого компания будет приобретать и развивать неиспользуемые ближайшие земельные участки.

На территории индустриального парка имеется необходимая промышленная инфраструктура. Между тем, для создания более комфортных и благоприятных условий «Преображение»» реализует инвестиционный проект по созданию промышленной и коммунальной инфраструктуры с общим объемом инвестиций 350 млн рублей. Планируется, что все работы по благоустройству территории будут завершены до конца 2022 года.

Потенциальным резидентом индустриального парка ООО «Вилина» в ближайшее время планируется реализовать проекты по производству столовой клеенки LACE, напольных покрытий, а также пленок ПВХ для мебельной промышленности. Инвестиции составят более 1 млрд рублей, будет создано 140 рабочих мест.

Добавим, что управляющая компания и резиденты индустриального парка имеют право на получение налоговых льгот в течение 10 лет: 13,5 % – налог на прибыль, 0 % – налог на имущество, 50 % – льгота на транспортный налог.

Напомним, о создании индустриального парка на территории Боровичского района до конца 2018 года заявлял глава региона Андрей Никитин в рамках своего послания о социально-экономической ситуации в Новгородской области и задачах на 2019 год.

По материалам министерства инвестиционной политики Новгородской области