В Норильске заработал новый перинатальный центр



В строительство и оснащение медучреждения площадью 22,6 тыс. кв. метров и мощностью 110 круглосуточных коек было инвестировано более 4 млрд. рублей из краевого и федерального бюджетов.

Для перинатального центра, построенного в центре Норильска, закуплено 3 686 единиц медицинского оборудования, в том числе инкубаторы для выхаживания новорожденных, аппараты ИВЛ для новорожденных и женщин, мобильный рентгеновский аппарат, мониторы пациента, фетальные мониторы. Медицинский персонал прошел обучение для работы на новом оборудовании.

В учреждение уже поступили первые пациентки, в его стенах появилось на свет несколько десятков детей.

В центре полностью организована работа приемно-родильного и послеродового отделения, операционных блоков, отделения реанимации интенсивной терапии, патологии беременности, установлена система контроля доступа на объект.

Красноярский край, Сибирский федеральный округ