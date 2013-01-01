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В Нижнем Новгороде судостроители сдали два многоцелевых сухогруза «Пола Анастасия» и «Пола Ярослава»

Май 4
Москва Центральный федеральный округ
В Нижнем Новгороде судостроители сдали два многоцелевых сухогруза «Пола Анастасия» и «Пола Ярослава»

Нижегородский судостроительный завод «Красное Сормово» 2 и 3 мая сдал в эксплуатацию два сухогруза проекта RSD59 «Пола Анастасия» и «Пола Ярослава», которые являются на сегодняшний день самыми большими из сухогрузных судов, удовлетворяющих габаритам Волго-Донского судоходного канала.
Проект разработан Морским Инженерным Бюро (Санкт-Петербург)в соответствии с классификацией Российского Морского Регистра Судоходства и удовлетворяет всем требованиям международных конвенций, действующим на момент закладки судна. При осадке 3,6 метра в реке дедвейт судов составляет 5320 тонн, наибольший дедвейт в море при осадке 4,7 метра — 8144 тонны.

Длина судов данного проекта — 141 метр, габаритная ширина — почти 17 метров, высота борта — 6 метров.

Вместимость грузовых трюмов составляет 11,4 тыс. куб. метров. Оба трюма ящичной формы, гладкостенные, удобные для проведения грузовых работ и размещения груза.

Завод уже построил 15 многоцелевых сухогрузов проекта для судоходной компании «Пола Райз» по заказу ПАО «Государственная лизинговая транспортная компания». Еще пять находятся на разной стадии постройки, кроме того, подписано соглашение еще на 20 судов.

Нижегородская область, Приволжский федеральный округ



 
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