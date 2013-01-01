В Нижегородской области ввели вторую линию по переработке отслужившего пластика со всего региона



В п. Гидроторф Балахнинского района Нижегородской области на площадке технопарка «Реал-Инвест» состоялся запуск второй линии переработки пластика. Благодаря ее открытию теперь здесь можно перерабатывать весь отслуживший пластик, образующийся в регионе. Полная загруженность производственных мощностей позволит создать 70 новых рабочих мест.

Мощность второй линии по сравнению с первой, которую открыли осенью 2018 года, увеличилась с 400 кг до 1 тонны перерабатываемого пластика в час. В процессе переработки пластиковые бутылки измельчают в конечный продукт — ПЭТ-флексу.

Сейчас прорабатывается вопрос дальнейшего использования ПЭТ-флексы, в т.ч. для создания нетканого волокна, применяемого при изготовлении строительных материалов, упаковочной пленки и пластиковой тары.

Нижегородская область, Приволжский федеральный округ