Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
14 МАР, 13:00 МСК
USD (ЦБ)    65,4021
EUR (ЦБ)    74,0613

14 МАР, 13:00 МСК
USD (ЦБ)    65,4021
EUR (ЦБ)    74,0613

В Нижегородской области запустили производство «ГАЗель NEXT 4.6» с увеличенным объемом кузова

Мар 14
Москва Центральный федеральный округ
В Нижегородской области запустили производство «ГАЗель NEXT 4.6» с увеличенным объемом кузова

На Горьковском автозаводе стартовал серийный выпуск новой модели фургонов и микроавтобусов со сверхдлинной колесной базой и повышенной пассажировместимостью и полной массой 4,6 тонн.
Изменение длины позволило увеличить объем кузова грузового фургона до 15,5 куб. м, а грузоподъемность фургона выросла почти в два раза – до 2 тонн. Таким образом повышена экономическая эффективность использования автомобилей в грузовых и пассажирских перевозках.

С новой моделью ГАЗ впервые выходит в сегмент тяжелых фургонов (по международной классификации – HVAN, heavy vans). Ранее в этом сегменте в России были представлены только иностранные производители.

Благодаря увеличению грузоподъемности и длины кузова вместимость новой модели микроавтобуса выросла до 22 пассажирских мест -19 сидячих и 3 стоячих - при сохранении прежнего расстояния между креслами.

Нижегородская область, Приволжский федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
14 Мар:
13 Мар:
13 Мар:
Центральный федеральный округ:
13 Мар:
13 Мар:
13 Мар:
РОССИЯ:
13 Мар:
13 Мар:
13 Мар:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться
Бизнес и психология 1

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 7

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь
Бизнес и психология 1

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Узнай, страна

В Москве завершают подготовку к строительству выставочного комплекса «ВДНХ Экспо»

В Москве завершают подготовку к строительству выставочного комплекса «ВДНХ Экспо»

В Нижегородской области запустили производство «ГАЗель NEXT 4.6» с увеличенным объемом кузова

В Нижегородской области запустили производство «ГАЗель NEXT 4.6» с увеличенным объемом кузова

В Санкт-Петербурге создадут интеллектуальную лабораторию цифровых сетей

В Санкт-Петербурге создадут интеллектуальную лабораторию цифровых сетей

В Магаданской области впервые начали выпускать колбасу из мяса тюленей

В Магаданской области впервые начали выпускать колбасу из мяса тюленей

Новости СМИ

Новости дня

12:55 Вован и Лексус разыграли венесуэльского оппозиционера Хуана Гуаидо Вован и Лексус разыграли венесуэльского оппозиционера Хуана Гуаидо Видео
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
12:14 Юрий Шевчук призывает россиян, живущих в США, вернуться на родину Юрий Шевчук призывает россиян, живущих в США, вернуться на родину
11:40 Названы богатейшие холостяки России Названы богатейшие холостяки России
11:30 Делегация FIABCI посетила 30-ю юбилейную выставку MIPIM в Каннах Делегация FIABCI посетила 30-ю юбилейную выставку MIPIM в Каннах
11:05 В Крыму военных меньше, чем на улицах Парижа В Крыму военных меньше, чем на улицах Парижа
10:28 Владимир Мединский призывает вообще не говорить о фильме «Брат-3» Владимир Мединский призывает вообще не говорить о фильме «Брат-3»
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
10:01 «Черные ящики» разбившегося в Эфиопии Боинга отправили на расшифровку во Францию «Черные ящики» разбившегося в Эфиопии Боинга отправили на расшифровку во Францию

Узнай, страна!

12:36 В Москве завершают подготовку к строительству выставочного комплекса «ВДНХ Экспо» В Москве завершают подготовку к строительству выставочного комплекса «ВДНХ Экспо»
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
11:21 В Нижегородской области запустили производство «ГАЗель NEXT 4.6» с увеличенным объемом кузова В Нижегородской области запустили производство «ГАЗель NEXT 4.6» с увеличенным объемом кузова
13 МАР, 19:36 В Санкт-Петербурге создадут интеллектуальную лабораторию цифровых сетей В Санкт-Петербурге создадут интеллектуальную лабораторию цифровых сетей
13 МАР, 17:03 В Тамбове пройдет фестиваль крымской кухни В Тамбове пройдет фестиваль крымской кухни
13 МАР, 09:39 С омскими предпринимателями поделятся секретами продвижения и эффективными инструментами маркетинга С омскими предпринимателями поделятся секретами продвижения и эффективными инструментами маркетинга
12 МАР, 11:38 И блинов отведал, и книжку получил И блинов отведал, и книжку получил

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter