В Нижегородской области запустили производство «ГАЗель NEXT 4.6» с увеличенным объемом кузова
Мар 14
На Горьковском автозаводе стартовал серийный выпуск новой модели фургонов и микроавтобусов со сверхдлинной колесной базой и повышенной пассажировместимостью и полной массой 4,6 тонн.
Изменение длины позволило увеличить объем кузова грузового фургона до 15,5 куб. м, а грузоподъемность фургона выросла почти в два раза – до 2 тонн. Таким образом повышена экономическая эффективность использования автомобилей в грузовых и пассажирских перевозках.
С новой моделью ГАЗ впервые выходит в сегмент тяжелых фургонов (по международной классификации – HVAN, heavy vans). Ранее в этом сегменте в России были представлены только иностранные производители.
Благодаря увеличению грузоподъемности и длины кузова вместимость новой модели микроавтобуса выросла до 22 пассажирских мест -19 сидячих и 3 стоячих - при сохранении прежнего расстояния между креслами.
Нижегородская область, Приволжский федеральный округ
14 Мар 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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