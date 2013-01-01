В Нижегородской области запустили производство «ГАЗель NEXT 4.6» с увеличенным объемом кузова



На Горьковском автозаводе стартовал серийный выпуск новой модели фургонов и микроавтобусов со сверхдлинной колесной базой и повышенной пассажировместимостью и полной массой 4,6 тонн.

Изменение длины позволило увеличить объем кузова грузового фургона до 15,5 куб. м, а грузоподъемность фургона выросла почти в два раза – до 2 тонн. Таким образом повышена экономическая эффективность использования автомобилей в грузовых и пассажирских перевозках.

С новой моделью ГАЗ впервые выходит в сегмент тяжелых фургонов (по международной классификации – HVAN, heavy vans). Ранее в этом сегменте в России были представлены только иностранные производители.

Благодаря увеличению грузоподъемности и длины кузова вместимость новой модели микроавтобуса выросла до 22 пассажирских мест -19 сидячих и 3 стоячих - при сохранении прежнего расстояния между креслами.

Нижегородская область, Приволжский федеральный округ