В Нижегородской области запустили производство алюминиевых деталей для автопрома



Литейный завод РосАЛит при поддержке Фонда развития промышленности модернизировал производство и внедрил технологию плавки и разливки металла, которая улучшит качество алюминиевых деталей для отечественных и международных автомобильных компаний.

В проект было инвестировано более 84 млн рублей, при этом компании, которая входит в группу SOLLERS, были предоставлены льготные займы- 29 млн рублей от федерального ФРП и 12 млн рублей от Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области.

«Благодаря сотрудничеству с ФРП нижегородское предприятие внедрило передовую технологию автоматизации литейного производства деталей сложной формы, Завод закупил современное газовое плавильно-литейное оборудование, которое в автоматическом режиме контролирует ключевые этапы процесса, в том числе непрерывную регистрацию веса и температуру расплава. На литейную машину установлены современные антропоморфные роботы, которые выполняют операцию заливки и обрубки отливок в одном цикле», - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По данным регионального министерства промышленности, торговли и предпринимательства, до сих пор в Заволжье использовались электропечи, построенные в конце шестидесятых годов прошлого века. Новое оборудование и технология позволят получать более однородный сплав и снизит потерю алюминия с 4,5 до 1,5 процентов за счет почти полной переработки смеси исходных материалов для выплавки металла.

Это не единственный проект модернизации и импортозамещения, который реализуется в регионе при поддержке Фонда развития промышленности.

В конце декабря 2018 года экспертный совет ФРП одобрил льготный займ Балахнинскому бумкомбинату который планирует построить новый полуфабрикатный цех по производству термомеханической массы (ТММ) и увеличить выпуск газетной бумаги по новой технологии без добавления целлюлозы. Стоимость проекта 1,2 млрд рублей, из которых 393,7 млн рублей будут предоставлены ФРП в виде льготного займа.

На сегодняшний день федеральный и региональный ФРП рассматривают 13 нижегородских заявок с общим объемом инвестиций более 3,6 млрд рублей.

Нижегородская область, Приволжский федеральный округ