В Нижегородской области запустили ипортозамещающее производство систем хранения данных



На заводе «Рикор-электроникс» в г. Арзамасе Нижегородской области (входит в Российский инновационный холдинг «Рикор») начали производство опытной партии комплектующих для систем хранения данных (СХД) и дисковых массивов (JBOD). Все комплектующие являются полностью отечественной разработкой, имеют статус российского происхождения и внесены в реестр Минпромторга.

Системы хранения данных, включающие материнскую плату, корпус и активный бекплейн, предназначены для применения во всех сегментах IТ-рынка и используются для хранения различных информационных ресурсов, а также предоставления бесперебойного доступа к базам данных.

Завод оснащен современным оборудованием для SMD- и DIP-монтажа печатных плат, изготовления металлических и пластиковых корпусных деталей; сборочной линией; оборудованием для изготовления пресс-форм. Он также располагает ремонтным цехом и различным оборудованием для тестирования готовой продукци.

По словам вице-президента компании Бориса Иванова, данная продукция может конкурировать с аналогами, поставляющимися из Китая, при этом заказчикам можно обойтись без потерь качества в процессе доставки и проблем с таможенным оформлением.

Компания «Рикор» заявляет о готовности к тестированию выпускаемого оборудования заказчиками и участию в конкурсных и тендерных процедурах на поставки СХД и комплектующих к ним.

Нижегородская область, Приволжский федеральный округ