В Нижегородской области запустили ипортозамещающее производство систем хранения данных
На заводе «Рикор-электроникс» в г. Арзамасе Нижегородской области (входит в Российский инновационный холдинг «Рикор») начали производство опытной партии комплектующих для систем хранения данных (СХД) и дисковых массивов (JBOD). Все комплектующие являются полностью отечественной разработкой, имеют статус российского происхождения и внесены в реестр Минпромторга.
Завод оснащен современным оборудованием для SMD- и DIP-монтажа печатных плат, изготовления металлических и пластиковых корпусных деталей; сборочной линией; оборудованием для изготовления пресс-форм. Он также располагает ремонтным цехом и различным оборудованием для тестирования готовой продукци.
По словам вице-президента компании Бориса Иванова, данная продукция может конкурировать с аналогами, поставляющимися из Китая, при этом заказчикам можно обойтись без потерь качества в процессе доставки и проблем с таможенным оформлением.
Компания «Рикор» заявляет о готовности к тестированию выпускаемого оборудования заказчиками и участию в конкурсных и тендерных процедурах на поставки СХД и комплектующих к ним.
Нижегородская область, Приволжский федеральный округ
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