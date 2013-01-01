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В Нижегородской области заложили морской паром для связи Камчатки, Курил и Командорских островов

Дек 19
Москва Центральный федеральный округ
В Нижегородской области заложили морской паром для связи Камчатки, Курил и Командорских островов

В Нижегородской области на Окской судоверфи торжественно заложили головное грузопассажирское судно проекта PV24 (NE-020.2) для работы между портами и портопунктами Камчатки, а также рейсов на Курильские и Командорские острова. Стоимость парома составляет 1,3 млрд рублей. Заказчик — ФКУ «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта». Проектная документация судна разработана Морским Инженерным Бюро (Санкт-Петербург).
Судно длиной 75 метров и шириной около 14 метров предназначено для перевозки 36 пассажиров, генеральных грузов, контейнеров (в т.ч. рефрижераторных) и оборудовано грузовым краном с возможностью выполнять грузовые операции на необорудованном берегу. На морском пароме будут работать 18 членов экипажа.

Судно будет обладать улучшенными маневренными качествами за счет подруливающего устройства и двух винтов. Резервирование движения обеспечено за счет двухвальной двухдвигательной установки.

Паром имеет возможность перевозки 27 контейнеров (18 — в трюмах и 9 — на палубе). Объем двух трюмов — 1405 куб. метров (против 208-215 куб. метров на существующих судах).

Пассажиры смогут размещаться в блок-каюте класса люкс с индивидуальным санузлом и ванной; трех каютах класса полулюкс и 15 двухместных каютах с индивидуальным санузлом и душем, также в комфортабельной каюте матери и ребенка.

На борту предусмотрены столовая с зоной отдыха, буфет, лобби, прогулочные зоны. Помещения медицинского назначения включают одноместную санитарную каюту-изолятор с индивидуальным санузлом и ванной, стационар на одно койко-место и амбулаторию.

Строительство судна, которое обеспечит сообщение Командорских островов и Курил с Петропавловском-Камчатским, планируют завершить к 2021 году. Сейчас жители Камчатского края могут перемещаться в этих направлениях только самолетами. Предполагается, что паромное сообщение поможет развитию туризма в регионе.

Нижегородская область, Приволжский федеральный округ



 
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