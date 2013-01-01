В Нижегородской области открыли производство высокопрочных стеклопластиковых труб



В городе Дзержинске Нижегородской области на базе производственного объединения «Пластик» открыли новое производство высоконагруженных стеклопластиковых труб для предприятий промышленности и ЖКХ. Инвестиции составили около 0,5 млрд рублей. На предприятии дополнительно создано более 100 рабочих мест.

Цех будет производить до 15 км высокопрочных армированных труб большого диаметра в год. Его продукция предназначена для магистральных трубопроводов, наружных канализационных, тепловых сетей, систем водоснабжения, трубопроводов по транспортировке нефтепродуктов, технической воды, агрессивных растворов химических соединений.

В настоящее время на предприятии ведется работа над расширением ассортимента созданного производства. В частности, прорабатывается возможность производства опор и мачт для эксплуатации в трудных климатических условиях, а также изделий для военно-промышленного комплекса.

На предприятии планируется реализовать еще один крупный инвестпроект стоимостью более 1,5 млрд рублей. Он предполагает создание автоматизированного производства полимерно-композитных газовых баллонов, в том числе для автомобильного транспорта и газозаправочных комплексов.

Нижегородская область, Приволжский федеральный округ