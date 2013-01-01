В Нижегородской области открыли производство автокомпонентов для спецтехники



ПКФ «Луидор» построила новый корпус своего предприятия в Балахне по выпуску автокомпонентов, переоборудованию автобусов и спецавтомобилей, в котором будет создано 300 рабочих мест.

В новом производственном помещении площадью 8 тысяч квадратных метров будут переоборудовать автобусы и спецтехнику, а также выпускать автокомпоненты – сиденья и мебель для автомобилей.

В торжественном открытии нового производства приняли участи полпред Президента в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Игорь Комаров отметил, что в районном центре будут не только увеличиваться объемы производства, но и улучшаться условия жизни населения. Глеб Никитин подчеркнул, что в Балахне создано социально ориентированное производство в том числе машин скорой помощи и школьных автобусов, которые нужно обновлять, чтобы обеспечить доступность здравоохранения и образования для нижегородцев.

ПКФ «Луидор» — крупнейшее в России предприятие по кузоводоработке, которое за десять лет выпустило более 45 тысяч автомобилей для российских транспортных предприятий, учреждений здравоохранения и образования, правоохранительных органов.

Продукция компании также поставляется в Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Армению.

В регионе постоянно создаются новые экспортно ориентированные производства. Так, в декабре 2018 года Минпромторг России, правительство Нижегородской области и «Группа ГАЗ» подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК) о создании производств новых моделей легких коммерческих автомобилей и грузовиков и локализации современного легкого дизельного двигателя для LCV. В результате реализации этого проекта с объемом инвестиций более 20 млрд рублей на предприятиях компании планируется создать свыше 1800 высокотехнологичных рабочих мест.

По данным пресс-службы губернатора Нижегородской области, регион планирует удвоить несырьевой неэнергетический экспорт с 3 до 6 млрд долларов в год и для выполнения этой задачи будет активно взаимодействовать со всеми федеральными ведомствами, институтами развития.

Нижегородская область, Приволжский федеральный округ