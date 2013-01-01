В Нижегородской области открыли новый завод по переработке дымогарных газов в углекислоту



В рабочем поселке Гидроторф Балахнинского района Нижегородской области группа компаний «Реал-Инвест» официально открыла на собственной промплощадке завод по утилизации дымогарных газов и производству двуокиси углерода. Инвестиции в строительство завода превысили 425 млн рублей.

Мощность новой установки — 2 тыс. кг/час. Плановый выпуск жидкой углекислоты после выхода установки на проектную мощность составит 17 тыс. тонн в год.

Новый завод является третьим предприятием группы «Реал-Инвест» по производству углекислоты. В рамках его создания была разработана собственная технология (с привлечением ученых НГТУ им. Р.Е.Алексеева) и изготовлено оборудование для перерабатывающей установки на собственных мощностях компании.

Дымогарные газы, образующиеся при сжигании природного газа, будут превращаться в двуокись углерода или в углекислоту, которая применяется в разных сферах промышленности, сельского хозяйства, а также при газоэлектросварке, пожаротушении и т.д. Она также позволяет заменять жидкий азот (дорогое и особо опасное вещество).