В Нижегородской области на Горьковском автозаводе разработали первый в России беспилотный автомобиль



В Нижнем Новгороде на Горьковском автомобильном заводе (ГАЗ) разработали новую версию «ГАЗели» с полностью автономным управлением. В настоящее время автомобили-беспилотники в тестовом режиме проходят испытания на специально подготовленном полигоне.

Автопилотные «ГАЗели NEXT» уже ездят и по территории завода. А на прошедших в Нижнем Новгороде соревнованиях автоматизированных автомобилей «РобоКросс-2019» машины выполняли сложные маневры, преодолевая трассы с препятствиями без прямого участия человека.

Кроме разработки полностью автономных транспортных средств, специалисты Горьковского автозавода работают над проектом по созданию автоматизированной системы помощи водителю ADAS (Advanced driver assistance systems).

«В ближайшей перспективе ADAS будет серийно устанавливаться на наши автомобили, - отметил руководитель направления инновационных проектов инженерного центра «Группы ГАЗ» Михаил Иванов. — Например, система позволит остановить машину перед внезапно возникшим препятствием, даже если водитель не успел среагировать. К тому же она распознает дорожную разметку и может контролировать выезд за пределы полосы движения. Все это делается на отечественных решениях».

Машины, проходящие испытания, соответствуют четвертому-пятому уровням автономности. Сейчас ведется отработка возможных сценариев, взаимодействия систем управления для того, чтобы автомобиль безошибочно реагировал на любые ситуации в сложных дорожных и породных условиях.

Нижегородская область, Приволжский федеральный округ