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В Нижегородской области четыре новых резидента появились в технопарке «Анкудиновка»

Фев 22
Москва Центральный федеральный округ
В Нижегородской области четыре новых резидента появились в технопарке «Анкудиновка»

На заседании конкурсной комиссии технопарка было принято решение в отношении четырех инновационных компаний, которые представившие уникальные импортозамещающие проекты.
По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, новыми резидентами «Анкудиновки» стали компании «Бизнес-Партнер Солюшнз», «Лаборатория мультимедийных технологий», «ИП Советов» и «БиоФизМед-НН».

«Система электрообогрева для крупных промышленных предприятий от «ИП Советов» полностью автоматизирована, что сводит практически к нулю вероятность аварийных ситуаций. Первые прототипы системы уже установлены на двух заводах -«Капролактам ТС» и «Синтез-ПКЖ». На обоих предприятиях зафиксирована значительная экономия электроэнергии. Кроме того, нижегородская система значительно дешевле зарубежных аналогов, причем гарантию наши разработчики дают на пять лет, а зарубежные – всего на два года», - сообщил Максим Черкасов.

Представленный «Бизнес-Партнер Солюшнз» проект «Платформа Роста» - полноценный инструмент для диджитализации практически всех бизнес-процессов. Технология уже внедрена и активно используется на ряде предприятий холдинга «ОргХим». По расчётам разработчиков, этот инструмент позволяет сэкономить крупным компаниям не менее 200 млн рублей в год.

Имортозамещающий проект «Лаборатории мультимедийных технологий»- многофункциональный видеоредактор VSDC Video Editor для профессиональной обработки видео – завоёвывает популярность не только в России, но и во всём мире. Согласно официальной статистике разработчиков, ежемесячно с официального сайта текущую версию редактор скачивает около 200 тысяч пользователей.

Компания «БиоФизМед-НН» представила проект многофункционального комплекса для сверхвысокочастотной (СВЧ) диагностики тканей пораженной ожогом области. Подобная технология не имеет аналогов ни в России, ни за рубежом, а её реализация позволит качественно улучшить диагностический арсенал как ожоговой медицины, так и смежных областей.

Руководитель технопарка «Анкудиновка» Тимур Радаев подчеркнул, что новым резидентам готовы оказать всяческую помощь в их производственной деятельности - от продвижения проекта до привлечения дополнительного финансирования.

По данным пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, регион вошел в пятерку лидеров России по объему привлеченных средств из Фонда содействия инновациям по итогам 2018 года. За все время работы с Фондом регион получил поддержку 180 инновационных проектов на 650 млн рублей.

Нижегородская область, Приволжский федеральный округ



 
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