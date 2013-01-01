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В наукограде Тамбовской области готовится к открытию новая инновационная школа

Авг 30
Тамбовская область Центральный федеральный округ
В наукограде Тамбовской области готовится к открытию новая инновационная школа

Стильная, современная, удобная, инновационная, большая. Такая школа совсем скоро откроет свои двери в Мичуринске. На данный момент межведомственная комиссия по вводу объекта в эксплуатацию обнаружила ряд мелких недостатков, после устранения которых школа и начнёт свою работу. Сегодня представители межведомственной комиссии вместе с вице-губернаторами Натальей Астафьевой и Арсеном Габуевым посетили новый объект.
Восемь разноцветных корпусов школы видно издалека. Рядом с ними установлена стела с яблоком. Символ города, гордость наукограда.

- Уже весной разобьём здесь красивые клумбы, - говорит глава города Мичуринска Максим Харников.

На самой территории школы вокруг тротуарных дорожек уже посажен газон. По периметру разбит сад. Школа имеет аграрный профиль. Здесь будет и своя теплица, и переносная метеостанция – все условия, чтобы дети, постигая мир и учебные дисциплины, могли творить, пробовать, экспериментировать.

Школа будет работать по принципу полного дня. Свой блок есть для дошколят, которые будут проходить здесь предшкольную подготовку. Стены в помещениях для начальной школы яркие и жизнерадостные. Мебель – удобная. Учтены малейшие нюансы: разный рост детей, разная активность, разные интересы. Оборудованы современные системы хранения.

«Школа - Научно-технологический центр имени И.В. Мичурина» - это трехэтажное здание, состоящее из восьми модулей площадью более 26 тысяч квадратных метров с современными архитектурными, планировочными и дизайнерскими решениями. Рассчитана на 1275 мест. Генподрядной организацией строительства объекта выступает АО «АИЖК Тамбовской области». И по итогам последней Главгосэкспертизы стоимость объекта оценивается в 1 миллиард 47 миллионов рублей. Строительство школы ведётся в рамках реализации национального проекта «Образование». Соотвественно, 60 процентов средств выделено из федерального бюджета.

Как отметил Максим Харников, в Мичуринске новая школа вводится в эксплуатацию впервые за тридцать лет. Поэтому прежде чем она откроет свои двери, нужно убедиться, что все здесь выполнено в лучшем виде. Для этого и была создана межведомственная комиссия, которая выявила ряд мелких недочётов.

- Есть вопросы по системам дымоудаления и сигнализации. Где-то розетка неправильно висит, где-то – раковину нужно опустить пониже, где-то стену испачкали, когда заносили мебель, - говорит глава города Мичуринска Максим Харников.

Он, как и вице-губернаторы Наталья Астафьева и Арсен Габуев, начальник управления образования и науки области Татьяна Котельникова, постоянно присутствуют на этом объекте. Ход строительства школы курирует лично губернатор Александр Никитин. И он поддержал предложение межведомственной комиссии отсрочить ввод объекта в эксплуатацию до устранения всех недостатков. Все-таки новая школа – это гордость Мичуринска. А значит, здесь все должно быть сделано идеально.

Изначально вводить новую школу в эксплуатацию планировали поэтапно. Но сейчас от этой идеи отказались.

- Дети должны пользоваться всем оборудованием школы. Кушать в просторной столовой, плавать в бассейне, поэтому мы и решили открыть её сразу всю, - отмечает начальник управления образования и науки области Татьяна Котельникова.

Вице-губернатор Арсен Габуев, курирующий вопросы строительства, считает, что на устранение недостатков потребуется около тридцати дней.

- Я гарантирую, что объект построен надёжно, - комментирует он домыслы некоторых о безопасности здания.

После смены субподрядчиков были пройдены все необходимые госэкспертизы, которые подтвердили высокое качество выполненных работ. К тому же за последние четыре года строители возвели три современных школы в регионе – мичуринская школа станет четвёртой. И каждый раз все опасения и волнения общественности развеивались, как только дети садились за парты.

Директор «Школы – Научно-технологического центра имени И.В. Мичурина» Светлана Болдырева отмечает, что педагогический коллектив уже сформирован. В него вошли не только учителя-предметники, педагоги дополнительного образования, но и узкие специалисты. Ведётся набор детей. Ориентировочно школа откроет двери со второй четверти. За парты сядут ребята с 1 по 8 классы. Ожидается, что только из первачков будет сформировано пять классов. Что касается старшеклассников, то приём в школу будет вестись по итогам собеседования с учётом профиля и потребностей ребят. Посещать школу смогут не только жители микрорайона. Для более удобной транспортной доступности у школы уже есть автобусная остановка, на повороте к ней установлен светофор, отремонтированы дороги.

- Нужно подготовиться к учебному процессу качественно и эффективно, - говорит вице-губернатор Наталья Астафьева.

Школа станет ресурсным центром по своему направлению. Через интернет программы школы могут осваивать жители других населённых пунктов региона и России в целом. Школа активно включится в реализацию одного из направлений нацпроекта «Образование» - профориентацию школьников, в том числе в аграрной и промышленной сфере.

Для этого приобретено современное оборудование для организации исследовательской деятельности и формирования познавательного интереса обучающихся к естественным наукам и сельскохозяйственному производству, как основе продовольственной безопасности страны, а также высокотехнологичным и наукоемким отраслям промышленности. Школа предоставит каждому ребёнку сферы деятельности, необходимые для реализации интеллектуальных и творческих способностей, формирования потребности в непрерывном самообразовании, активной гражданской позиции, способности к социальной адаптации.



 
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