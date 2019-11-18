В Находке морской торговый порт начал строительство закрытого угольного комплекса за 3,5 млрд рублей



В Приморском крае крупнейшая стивидорная компания в порту Находка АО «Находкинский морской торговый порт» приступило к строительству закрытого специализированного комплекса для перевалки угля стоимостью более 3,5 млрд рублей.

Строительство комплекса предполагает установку вагоноопрокидывателя и конвейерных линий, которые позволят перевести выгрузку угля из вагонов в крытое помещение, оснащенное системой аспирации и таким образом полностью исключить пыление при перевалке угля.

В настоящее время предприятие готовит площадку к проведению земляных работ и переносу инженерных сетей.

Кроме того, компания организовала ряд тендеров на изготовление, поставку, монтаж и проведение пуско-наладочных работ мобильного конвейерного оборудования для транспортировки угля внутри порта.

Переход на закрытую перевалку проводится в рамках экологической программы «Находкинского МТП». Грузооборот стивидора составляет около 10 млн тонн в год. Возможности порта позволяют разгружать до 580 грузовых вагонов в сутки. Складские площади составляют более 300 тыс. кв. метров.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ