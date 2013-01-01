В музее под Ростовом провели бега борзых



На территории восстановленной усадьбы Леонтьевых в Ярославской области в минувшие выходные прошли межрегиональные соревнования породистых собак с элементами исторической реконструкции

Организаторы праздника продемонстрировали туристам традиции русской псовой охоты и особенности усадебного образа жизни в России 18-19 веков.

В этом году в бегах борзых участвовали четыре десятка питомцев заводчиков из Московской, Ленинградской, Костромской, Тульской, Псковской, Вологодской и Ярославской областей. В перерывах между забегами зрителям давали возможность самостоятельно запустить собак за приманкой и сфотографироваться с животными, а также прокатиться верхом на лошади по аллеям усадьбы. На территории усадьбы работал кинотеатр под открытым небом, а гости могли посетить музейные залы дома, в котором жила внучка великого русского полководца Суворова.

Усадьба Леонтьевых - памятник садово-паркового искусства. Здесь восстановлен не только дом, но и родовой некрополь, а на фундаменте разрушенной Троицкой церкви возведена часовня.

Ярославская область, Центральный федеральный округ