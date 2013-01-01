В Мурманской области запустили первый трансформатор нового питающего центра по проекту за ₽5 млрд



В Мурманской области ПАО «ФСК ЕЭС» ввело в эксплуатацию первый автотрансформатор мощностью 250 МВА подстанции 330 кВ «Мурманская», которая обеспечит электроснабжение угольного терминала «Лавна», а также подстанции Октябрьской железной дороги и Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений ООО «НОВАТЭК-Мурманск». Энергообъект станет вторым по мощности центром питания на территории региона. Общая стоимость проекта превышает 5 млрд рублей.

Также под рабочее напряжение поставлено открытое распределительное устройство 330 кВ, построены заходы воздушной линии 330 кВ «Серебрянская ГЭС-1 – Выходной» протяженностью около 9 км. На подстанции установлены современные микропроцессорные терминалы релейной защиты, внедрена новейшая автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии. Полностью проект строительства подстанции будет завершен в 2025 году после установки второго автотрансформатора мощностью 250 МВА. Энергообъект будет участвовать в схеме выдачи 200 МВт мощности нового ветроэнергетического комплекса, строительство которого началось в сентябре текущего года. Мурманская область, Северо-Западный федеральный округ

«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ

Москва:

Центральный федеральный округ:

РОССИЯ:

▪ Последние публикации на сайте ▪