В Мурманской области построили новый мост через канал Княжегубской ГЭС за 1,5 млрд рублей



В Кандалакшском районе Мурманской области на автотрассе Р-21 «Кола» запустили движение по новому мосту через канал Княжегубской ГЭС, который заменил переезд, построенный более 40 лет назад. Строительство нового сооружения и прилегающего к нему участка автодороги общей протяженностью свыше 2,5 км решило проблему транспортных нагрузок и позволило обеспечить беспрепятственный и безопасный проезд по федеральной трассе. Инвестиции в проект составили около 1,5 млрд рублей.

Участок дороги в условиях вечной мерзлоты построен по нормам III технической категории. Новый мост длиной 347 метров отвечает современным требованиям по грузоподъёмности и габаритам. Высота моста над каналом составляет 20 метров. Железобетонная плита опирается на 6 бетонных опор. На устройство мостового полотна ушло почти 5 тыс. тонн асфальтобетона. Дорожная разметка нанесена холодным пластиком. Полная ширина сооружения составляет 16 метров с двумя полосами движения по 4 метра, двумя полосами безопасности по 1,5 метра и тротуарами с каждой стороны. На протяжении всего участка установлено 102 столба и 150 светильников. Более тысячи погонных метров трассы оборудовано шумозащитными экранами. Кроме того, на подъезде к объекту сооружен 10-метровый мост через ручей. Мурманская область, Северо-Западный федеральный округ

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