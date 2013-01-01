В Мурманской области открыли первый учебно-тренировочный комплекс для спецподразделений



Многофункциональный комплекс по водолазной, спасательной, горной и штурмовой подготовке создан на главной базе подводных сил Северного флота в гарнизоне Гаджиево.

Комплекс предназначен для тренировок военнослужащих специальных подразделений по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами, групп по борьбе с терроризмом и морским пиратством, а также для подготовки водолазов-спасателей.

В бассейне, смонтированном в блоках контейнерного типа, имеется тир для стрельбы из подводного оружия, эпроновская выгородка, аварийный люк и торпедный аппарат, имитатор подводного течения с регулятором скорости до двух узлов. На верхнем ярусе учебно-тренировочного комплекса (УТК) установлен фальшкорпус условного судна, на котором бойцы могут отрабатывать подъем из воды и беспарашютное десантирование — прыжки в воду со специальной площадки. На внешней части комплекса для отработки навыков бойцов спецподразделений созданы скалодром и макет здания. В состав УТК входит мультимедийный класс для проведения теоретической подготовки.

Первые демонстрационные занятия провели военнослужащие подразделений по борьбе с подводными диверсантами подводных сил флота и разведчики. Они отработали практические навыки по горной подготовке, выходу в бассейн через торпедный аппарат, выполнили подъем из воды на имитацию корпуса судна с оружием.

Планируется, что подобные комплексы будут установлены и в других гарнизонах Северного флота.

Мурманская область, Северо-Западный федеральный округ