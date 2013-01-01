В Мурманске завершили загрузку ядерного топлива на единственном в мире ПЭБ «Академик Ломоносов»
Специалисты Балтийского завода на площадке ФГУП «Атомфлот» успешно провели последний этап подготовки к запуску атомного плавучего энергоблока.
Затем будут проведены комплексные швартовные испытания перед выведением реактора на проектную мощность. До конца этого года планируется завершить все финальные технологические операции на объекте. В 2019 году Плавучий энергоблок будет отбуксирован к месту своего основного базирования в морской порт города Певека.
ПЭБ «Академик Ломоносов» станет основной частью самой северной в мире ПАТЭС и обеспечит электроэнергией Чукотский автономный округ, заместив устаревшие мощности Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ.
В настоящее время в Певеке ведутся все необходимые строительные работы по созданию комплекса зданий, гидротехнических сооружений (ГТС) и всей береговой инфраструктуры, которая должна обеспечить безопасную стоянку энергоблока и приёмку с него энергомоста.
Мурманская область, Северо-Западный федеральный округ
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