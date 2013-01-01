В Мурманске завершили загрузку ядерного топлива на единственном в мире ПЭБ «Академик Ломоносов»



Специалисты Балтийского завода на площадке ФГУП «Атомфлот» успешно провели последний этап подготовки к запуску атомного плавучего энергоблока.

По словам руководителя дирекции по сооружению и эксплуатации плавучей атомной тепло-электростанции (ПАТЭС) Виталия Трутнева, топливо загружено в два ядерных реактора, которые будут запущены в октябре-ноябре после получения соответствующего разрешения Ростехнадзора.

Затем будут проведены комплексные швартовные испытания перед выведением реактора на проектную мощность. До конца этого года планируется завершить все финальные технологические операции на объекте. В 2019 году Плавучий энергоблок будет отбуксирован к месту своего основного базирования в морской порт города Певека.

ПЭБ «Академик Ломоносов» станет основной частью самой северной в мире ПАТЭС и обеспечит электроэнергией Чукотский автономный округ, заместив устаревшие мощности Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ.

В настоящее время в Певеке ведутся все необходимые строительные работы по созданию комплекса зданий, гидротехнических сооружений (ГТС) и всей береговой инфраструктуры, которая должна обеспечить безопасную стоянку энергоблока и приёмку с него энергомоста.

Мурманская область, Северо-Западный федеральный округ