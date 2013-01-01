В Мурманске передали заказчику первый в мире плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов»



Первый в мире атомный плавучий энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов», строительство которого вели на площадке ФГУП «Атомфлот» в г. Мурманске специалисты АО «Балтийский завод» (г. Санкт-Петербург), официально передан заказчику – Концерну «Росэнергоатом» (входит в электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»). В соответствии подписанным актом приема-передачи ПЭБ допущен к полноценной эксплуатации.

«Академик Ломоносов» в полном объеме прошел все испытания, предусмотренные техническим проектом, и успешно подтвердил свои спецификационные характеристики. В настоящее время продолжаются работы по подготовке к перегону судна из Мурманска на место постоянного базирования в Певек (Чукотский АО), начало которого запланировано на 23 августа 2019 года.

После доставки судна на место постоянного базирования, специалисты «Балтийского завода» проведут монтажные работы по раскреплению устройств связи с берегом, подсоединению систем передачи электрической и тепловой энергии. К этому времени в г. Певеке планируется завершить работы по сооружению береговых и гидротехнических сооружений ПАТЭС, а также инфраструктуры, которая обеспечит передачу электроэнергии в энергосети «Чукотэнерго» и тепла в теплосети города.

В перспективе ПАТЭС должна заменить выводимые из эксплуатации генерирующие мощности Чаун-Билибинского энергоузла – Чаунскую ТЭЦ и Билибинскую АЭС (г. Билибино). ПАТЭС станет одним из ключевых элементов инфраструктуры в рамках программы развития Северного морского пути.

ПЭБ «Академик Ломоносов» предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС). Станция оснащена реакторными установками КЛТ-40С, способными вырабатывать до 70 МВт электрической и 50 Гкал/ч — тепловой энергии.

Мурманская область, Северо-Западный федеральный округ