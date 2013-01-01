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В Москве завершили ОКР по созданию малошумного винта регулируемого шага для кораблей класса «корвет»

Янв 17
Москва Центральный федеральный округ
В Москве завершили ОКР по созданию малошумного винта регулируемого шага для кораблей класса «корвет»

Опытно-конструкторская работа по созданию «ВРШ-М» выполнялась московским филиалом «НПО «Винт» Центра судоремонта «Звёздочка», а опытный образец винта регулируемого шага изготовлен и испытан специалистами Опытного завода «Вега» в Боровске Калужской области.
Были полностью отработаны технологии изготовления ВРШ-М, предназначенного для работы с главным двигателем мощностью 20 МВт. Сделано все необходимое для того, чтобы в короткие сроки развернуть серийное производство этих изделий на машиностроительных мощностях ОЗ «Вега» и головного предприятия ЦС «Звёздочка», тем самым полностью обеспечивая потребность Военно-морского флота России в таких пропульсивных комплексах .

Конструкторские и технологические разработки, применённые при выполнении ОКР по «ВРШ-М» позволяют полностью исключить импортные комплектующие в составе изделия и выполнить все требования госзаказчика, предъявляемым к винтам регулируемого шага перспективных кораблей.

Перспективный пропульсивный комплекс спроектирован с высоким запасом устойчивости при аварийных ситуациях. Так, автоматические фиксаторы шага лопастей обеспечивают эксплуатацию изделия в случае аварийного отключения систем регулировки шага, а конструктивные особенности изделия исключают утечки смазочного масла при обрыве лопасти в результате навигационного повреждения. А замены повреждённых лопастей могут производиться прямо на плаву в тех случаях, когда нет возможности срочно поставить судно в док.

ВРШ-М планируется применять на военных кораблях класса «корвет» и «фрегат». Машиностроительные предприятия Объединённой судостроительной корпорации также готовы производить винты регулируемого шага большой мощности и для перспективных гражданских судов.

Москва, Центральный федеральный округ



 
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