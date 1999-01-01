В Москве завершили наземные испытания малогабаритного звездного датчика АЗДК-1 для спутников
Самый миниатюрный и точный в мире датчик ориентации для малых космических аппаратов создан российской частной космической компанией «Азмерит», которая входит в холдинг «Российские космические системы»(РКС).
Наземные термовакуумные и вибродинамические испытания датчика проводились специалистами компания "Азмерит" на стендах РКС. В ходе испытаний АЗДК-1 подтвердил свои характеристики по прочности и точности определения координат при выведении спутника на орбиту и влиянии космических факторов.
Летные испытания прибора в условиях космоса запланированы на конец 2019 года – датчик предполагается установить на технологический наноспутник ТНС. Спутниковые аппараты серии ТНС создаются на основе перспективной российской наноспутниковой платформы, разработанной РКС. После завершения космических испытаний планируется развернуть мелкосерийное производство звездных датчиков и приступить к разработке нового поколения приборов – АЗДК-2.
Компания «Азмерит» была основана в 2012 году сотрудниками лаборатории космических проектов Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга (ГАИШ) МГУ имени М.В. Ломоносова и специализируется на разработке инновационных приборов ориентации космических аппаратов. В 2016 году холдинг «Российские космические системы» приобрел треть доли участия в уставном капитале ООО «Азмерит». Соинвестором РКС в этом проекте выступил фонд «Сколково».
Москва, Центральный федеральный округ
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