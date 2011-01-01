В Москве завершили модернизацию газораспределительной станции на НПЗ



Проект реализован в рамках программы масштабной модернизации Московского НПЗ, которую с 2011 года проводит «Газпром нефть».

В рамках проекта модернизирован резервуарный парк сжиженных углеводородных газов, а общий объем емкостей хранения увеличен до 3200 кубометров. Мощность обновленной газораспределительной станции по приему и отгрузке составляет 256 тыс. тонн в год.

Новое эффективное оборудование и высокий уровень автоматизации вдвое увеличили скорость отгрузки. При этом повышен уровень промышленной безопасности объекта - каждый блок оснащен собственной системой противоаварийной защиты, а вся станция оборудована современными автоматизированными системами безопасности и пожаротушения.

На газораспределительной станции применяется современная технология, которая гарантирует полную герметичность процесса отгрузки и благодаря системе улавливания и возврата паров исключает попадание газов в атмосферу.

«Модернизация газораспределительной станции дает возможность быстро и экологично осуществлять отгрузку продукции. Благодаря новому оборудованию предприятие сможет поставлять на рынок разные марки газов: пропан, бутан, изобутан, пропан-бутановую смесь. Важно отметить, что все параметры газораспределительной станции рассчитаны с учетом перспективы развития завода. Дальнейшие проекты модернизации Московского НПЗ позволят увеличить отгрузку газов, используемых для коммунальных нужд», — отметил технический директор Московского НПЗ Максим Артеменко.

Инвестиции компания «Газпром нефть» в программу комплексной модернизации Московского НПЗ превышают 250 млрд рублей. Благодаря реализации первого этапа этой программы завод на 50 процентов снизил воздействие производства на окружающую среду. В рамках второго этапа модернизации к 2020 году воздействие на окружающую среду будет сокращено еще на 50 процентов.

Москва, Центральный федеральный округ